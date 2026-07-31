Nach Messerstichen am Laubeplatz: 15-jähriger Syrer festgenommen

Ein 15-jähriger Syrer ist am Donnerstag an seiner Wohnadresse in Wien-Favoriten nach lebensgefährlichen Messerstichen festgenommen worden, die er vor knapp zwei Wochen einem 19-Jährigen am Laubeplatz verpasst haben soll. Passanten hatten in der Nacht auf den 18. Juli kurz nach Mitternacht die Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter beobachtet und die Exekutive verständigt.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie den 19-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen blutend am Boden liegend vor. Nach Angaben der Zeugen war der Täter zu dem Zeitpunkt bereits in Richtung der Alxingergasse stadtauswärts geflohen. Polizisten der WEGA leisteten bis zur Ankunft der Berufsrettung Wien Erste Hilfe. Der Verletzte wurde in den Schockraum eines Spitals gebracht und kämpfte dort um sein Leben.