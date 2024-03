Nach Messerattacke: Raubopfer sperrte Täter in eigener Wohnung ein

Am Bahnhof Floridsdorf will ein 40-Jähriger Mann am Freitag einen Kroaten (43) und einen Russen (44) kennengelernt haben, die später versucht haben sollen, ihn auszurauben. Er habe die beiden Männer in seine Wohnung eingeladen. Dort soll dann einer der beiden zu nächtlicher Stunde ein Küchenmesser gezückt und den 40-Jährigen damit bedroht haben. Gleichzeitig soll er Bargeld verlangt haben.

Währenddessen soll der andere die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht haben, berichtet die Polizei am Samstag. Dem 40-Jährigen gelang schließlich die Flucht aus der Wohnung. Zuvor hatte er sich allerdings beim Versuch verletzt, seinem Gegenüber das Messer wegzunehmen.

Blutende Handverletzung

Trotz blutender Handverletzung gelang es dem 40-Jährigen die beiden Männer in seiner Wohnung einzusperren. Ein Nachbar verständigte den Polizeinotruf. Er hatte die Hilferufe des 40-Jährigen gehört.