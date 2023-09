Nach Kleingarten-Deal von Nevrivy: SPÖ räumt "nicht optimale Optik" ein

Seitens der politischen Konkurrenz wurde Nevrivy diese Woche für das Vorgehen kritisiert. "Nevrivy muss sein Amt ruhend stellen, bis alle Vorwürfe geklärt sind. Es stellt sich auch die Frage, ob es noch mehr solche Deals gibt", sagte etwa die grüne Gemeinderätin Heidi Sequenz am Montag. Die Causa erinnere an die jüngsten Vorwürfe rund um Gemeindebund-Chef Alfred Riedl (ÖVP), der nach umstrittenen Grundstücks-Deals sein Amt ruhend stellte.

Kritik

Sie und der Klubobmann der Wiener Grünen, David Ellensohn, verwiesen auch darauf, dass schon 2017 ein Rechnungshofbericht enthüllte, dass eine Tochter der "Wienwert" ein Grundstück in der Attemsgasse/Donaustadt um 1,3 Millionen Euro gekauft hat, "nur um es wenige Monate später um 2,1 Mio. Euro an die Wiener Linien weiterzuverkaufen. Der Tipp zum lukrativen Deal kam - so der Vorwurf - von Nevrivy selbst."