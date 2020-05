Nach Fehlgeburt: Schwere Vorwürfe gegen AKH

Auch Gesundheitsminister Alois Stöger kündigte im Fall Sandra W. eine Überprüfung an: „Ich bin dafür, dass in Österreich Menschen, die sich an ein Krankenhaus wenden, dort aufgenommen werden. Dafür werden die Spitäler auch bezahlt. Es kann nicht sein, dass man in einzelnen Bereichen meint, man ist nicht zuständig für Patientinnen.“

Auch AKH-Rektor Wolfgang Schütz, der für das ärztliche Personal zuständig ist, zeigte sich „von der menschlichen Dimension“ betroffen – und kündigte Konsequenzen an: „Jetzt muss man sich ansehen, ob im Spitalsbetrieb Fehler passiert sind. AKH-Chef Krepler wird die Sache genau untersuchen. Wir werden ihn dabei mit aller Kraft unterstützen.“

Der Kritik von Thomas Szekeres, Vorsitzender des Betriebsrats des ärztlichen AKH-Personals, dass der Fall „vermutlich eine erste Konsequenz von Personalreduktionen“ sei, widerspricht Marhold: „Tatsächlich ist die Frequenz in den Ambulanzen im AKH seit drei Jahren rückläufig.“

Göttlicher Heiland Im Ordensspital Göttlicher Heiland, das die Frau als Erstes aufgesucht hatte, zeigt man sich weiterhin erschüttert. Die Patientin sei mit einer leichten Blutung ins Spital gekommen, sagt Verwaltungsdirektor Martin Steiner. „Die Voraussetzungen für eine stationäre Aufnahme war nicht gegeben.“ Man habe die Frau aber sehr wohl medikamentös behandelt und sie gebeten, am nächsten Tag wiederzukommen. Das Spital räumte aber ein, die psychische Situation der Patientin nicht richtig erkannt zu haben.