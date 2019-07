Nach Explosion: Die Abrissarbeiten am Gemeindebau beginnen

Das Loch, das die Explosion am 26. Juni in den Gemeindebau in der Preßgasse auf der Wiener Wieden gerissen hat, ist jetzt noch größer. Wegen der Sicherungsarbeiten mussten weitere Teile entfernt und das Dach abgetragen werden.

An den so sichtbar gewordenen Innenwänden sind noch Poster der ehemaligen Bewohner zu sehen.