Nach erlittenem Bruststich: Mann fuhr erst Stunden später mit Taxi ins Spital

Ein 26-Jähriger ist in Wien-Favoriten in der Nacht auf Samstag mit Stichverletzungen in der Brust nach Hause gegangen und hat sich erst mittags von einem Taxi in ein Spital bringen lassen. Der Täter sei ihm nicht bekannt, gab der Mann gegenüber seiner Lebensgefährtin an. Tatort war die Rotenhofgasse, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Ermittler baten etwaige Zeugen um Hinweise - auch anonym - beim Landeskriminalamt unter 01-31310-57800 oder in jeder Polizeiinspektion.

Beamte der Polizeiinspektion Zohmanngasse wurden um 13.15 Uhr in ein Krankenhaus gerufen, weil der 26-Jährige dort mit Stichverletzungen behandelt worden war. Beim Eintreffen der Polizisten war der Verletzte bereits in ein anderes Spital überstellt worden. Die Lebensgefährtin des Mannes war jedoch noch anwesend und gab an, ihr Lebensgefährte habe sie gegen 01.00 Uhr angerufen und ihr mitgeteilt, dass ihm ein Unbekannter in die Brust gestochen habe. Der 26-Jährige habe jedoch weder die Rettung noch die Polizei verständigen wollen. Die Lebensgefährtin brachte ihn daraufhin nach Hause.