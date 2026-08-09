Erst Schuss in Donaukanal stoppte E-Scooter-Rowdy aus Wien

Ein fahrerflüchtiger E-Roller-Lenker ist am Samstagabend nach einem Zusammenstoß mit einer Achtjährigen in Wien-Brigittenau durch einen Schreckschuss der Polizei gestoppt worden. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen am Arm und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Polizisten nahmen umgehend nach dem Unfall am Leipziger Platz die Verfolgung des davongefahrenen Jugendlichen auf. Der 16-Jährige flüchtete aber zunächst auch vor den Beamten.

Der Unfall hatte sich um 18.45 Uhr auf einer ausschließlich für Fußgänger vorgesehenen Fläche ereignet. Die Achtjährige wurde von dem Burschen auf dem Roller erfasst und zu Boden gestoßen. Anstatt an der Unfallstelle zu bleiben, flüchtete der Jugendliche mit dem E-Scooter.

Schuss in Donaukanal

Bei der Flucht vor der Polizei über Gehwege gefährdete der 16-Jährige weitere dort spielende Kinder, die einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen verhindern konnten, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Der Teenager flüchtete schließlich zu Fuß in Richtung Döblinger Steg. Trotz mehrfacher Aufforderung der Polizisten, stehen zu bleiben, lief der 16-Jährige weiter. Daraufhin feuerte ein Beamter einen Schreckschuss in das Wasser des Donaukanals ab.