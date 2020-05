Nach Drogenhandel: Urteil gegen Ex-Nationalspieler Kuljic ist rechtskräftig

Am Dienstagvormittag kam es in der Causa des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Sanel Kuljic zu einer weiteren Gerichtsverhandlung: Am Oberlandesgericht fand eine Berufungsverhandlung statt, denn schon im Dezember wurde Kuljic nicht rechtskräftig zu 12 Monaten Haft wegen Suchtgifthandels und illegalen Waffenbesitzes verurteilt.

Nun ist das Urteil rechtskräftig und es wurde sogar auf 15 Monate Haft erhöht. Die Staatsanwaltschaft hatte dies wegen der Vorstrafen von Kuljic beantragt.

Ins Gefängnis muss der ehemalige Star-Kicker dennoch nicht: Sein Anwalt Mathias Burger beantragte, dass Kuljic statt der Haft eine Therapie machen kann. Schon wenige Wochen nach dem ersten Urteil wurde einem solchen Enthaftungsantrag im Jänner zugestimmt.