Nach Drogenhandel: Ex-Teamspieler Kuljic aus Haft entlassen

Am Freitag wurde der ehemalige Star-Kicker Sanel Kuljic aus der Haft entlassen. Am 5. Dezember war er wegen Kokainhandels und illegalem Waffenbesitz nicht rechtskräftig zu 12 Monaten Haft verurteilt worden. Davor wurde er seit längerem von der Polizei observiert - seit September ist er in Untersuchungshaft gewesen.

Wie die Gratiszeitung Heute zuerst berichtete, ist er am Freitag aus der Haft entlassen worden. Die Justiz soll dafür zwei Gelöbnisse von Kuljic verlangt haben: Er muss sich regelmäßig bei Gericht melden und einen Entzug machen.