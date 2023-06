Nach Babler-Wahl: Wiens ÖVP will jetzt einen Marxismus-Check einführen

Personen und Institutionen, die Förderungen von der Stadt beantragen oder als Kooperationspartner in Erscheinung treten, müssen sich demnächst warm anziehen - jedenfalls wenn sie Marxisten bzw. Leninisten sind und die Wiener ÖVP sich mit einer am Montag präsentierten Forderung durchsetzt. Die Volkspartei wird nämlich im Gemeinderat beantragen, Subventionsnehmer auf ihre diesbezügliche weltanschauliche Grundlage zu prüfen. Anlass ist der Wechsel an der Spitze der Bundes-SPÖ.

