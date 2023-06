Nach Attacke auf Männerklo: Polizei sucht mutmaßlichen Angreifer

Anfang April wurde auf einer Herrentoilette in den Stadtbahnbögen am Wiener Gürtel ein 20-jähriger Mann attackiert. Laut Polizei betrat ein unbekannter Täter das Männerklo kurz nach dem Opfer. Wenig später verließ der mutmaßliche Täter fluchtartig das Lokal. Das Opfer kam anschließend verletzt vom Klo zurück, machte aber keine näheren Angaben zu dem Vorfall.

Die Attacke ereignete sich gegen drei Uhr in der Früh am Alsergrund. Der Polizei ist es in der Zwischenzeit gelungen, Fotos des Verdächtigen sicherzustellen. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden - auch anonym - an die Polizeiinspektion Boltzmanngasse, Kriminaldienst, unter der Telefonnummer 01-31310-99-22810 erbeten.

