Nach Anschlag: Niederlande zeigen Solidarität mit 10.000 bunten Tulpen

Bürgermeister Ludwig wiederum sieht die Niederlande im Bereich Terrorprävention als Vorbild. "Deswegen macht es Sinn, gerade nach so einem fürchterlichen Anschlag zu schauen, welche Länder es besser machen", sagte er und forderte raschere Aufklärung und ein besseres Präventionskonzept. "Jeder Tag, an dem das nicht getan wird, bedeutet einen Tag weniger Sicherheit", sagte er. Weiters lobte er den Zusammenhalt in der Gesellschaft. "Es gibt ein neues 'Wir', das deutlich macht, dass wir uns von Terror nicht in die Knie zwingen lassen", sagte er.