Nach 60 Jahren: Der Habichtskauz ist zurück in Wien

Rund 60 Jahre lang galt der Habichtskauz in Österreich als ausgestorben. Aufgrund eines Wiederansiedlungsprojekts durch die Österreichische Vogelwarte der Veterinärmedizinischen Universität ist er nun zurück. Etwa 45 Habichtskauz-Paare - 30 davon sind Brutpaare - leben wieder in Österreich, zehn davon in Wien.

Im Mittelalter war der Vogel in Mitteleuropa weit verbreitet. „Der Habichtskauz hat eigentlich keine natürlichen Feinde. Durch den Menschen verlor sich seine Spur aber Mitte des 20. Jahrhunderts“, sagt Projektleiter Richard Zink.

Vernetzte Population

Vor zehn Jahren startete die Veterinärmedizinische Universität Wien ein Wiederansiedlungsprojekt. Ziel war es, eine sich selbst erhaltende und vernetzte Population in Österreich zu beheimaten. In Kooperation mit verschiedenen Zoos wurden 50 Brutpaare in menschlicher Obhut gezüchtet, etwa die Hälfte davon in Österreich.