Unterwegs mit Mama

Wien

Der Verein Immo Humana nimmt den Tag zum Anlass, um auf jene Mütter hinzuweisen, die inobdachlos sind. Jene, die ihre Heimat verlassen mussten und nun versuchen, mit ihren Kindern ineine neue Existenz aufzubauen.

Am Samstag können sich Interessierte bei Kaffee, Kuchen oder einem Glas Prosecco über den Verein informieren und Coupons im Wert von zehn Euro erwerben. Diese dienen als Gutscheine für Mütter in Not.

Immo Humana: 9. Mai, 7., Burggasse 44., Sa, 9.5.