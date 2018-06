Mutter und Tochter tot: Ursache bleibt unklar

Der Fall um den Tod von Fatma G. (45) und ihrer Tochter Tuba Ö. (15) wird ad acta gelegt. Die beiden Türkinnen waren im Februar tot in einem Wiener Gemeindebau aufgefunden worden, was für einen Mordalarm sorgte. Die Leichen waren mehrere Wochen lang in der Wohnung in der Rußbergstraße gelegen und wiesen bereits starke Verwesungen auf. Durch eine Obduktion konnten keine äußerliche Verletzungen festgestellt und Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Jedoch stellte die Todesursache die Ermittler vor ein Rätsel.