Weil Mutter Polizei rief: Flüchtiger Häftling in Wien festgenommen

Die Polizei hat am Donnerstag in Wien-Landstraße einen Mann festgenommen, der von einem genehmigten Ausgang aus der Justizanstalt Wien-Simmering nicht mehr zurückgekehrt ist. Der Österreicher hatte stattdessen seine Mutter aufgesucht, die ihn einer Aussendung der Exekutive zufolge erfolglos davon überzeugen wollte, in das Gefängnis zurückzukehren. Schließlich rief sie selbst die Polizei.