Mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen

Eine Frau kam am Dienstag um circa 2.00 Uhr in die Polizeiinspektion Kopernikusgasse im sechsten Bezirk und gab an, vor einigen Stunden vergewaltigt worden zu sein. Das Opfer kannte den mutmaßlichen Täter, darüber hinaus erzählte sie, dass sich der Vorfall in einem leerstehenden Haus in Wien-Mariahilf ereignet habe.

Polizeibeamte nahmen daraufhin einen 36-jährigen Mann fest, das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen. Überprüft wird derzeit auch, ob dem Beschuldigten weitere, ähnliche Taten zuzuordnen sind.