Mutmaßlicher Ladendieb soll Mitarbeiterin mit Pfefferspray attackiert haben

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat Dienstagnachmittag offenbar die Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäftes mit Pfefferspray attackiert. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Die 32-Jährige erwischte den Mann dabei, wie er Lebensmittel in einen Rucksack packte, ohne zu bezahlen. Als sie ihn darauf ansprach, soll er den Pfefferspray und die Frau besprüht haben, so die Polizei am Mittwoch.