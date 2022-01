Im Zuge von Ermittlungen und Zeugeneinvernahmen konnte der Tatverdächtige ausgeforscht werden. Bei ihm handelt es sich um einen österreichischen Staatsbürger.

Festnahme durch LKA

Die Beamten kontrollierten den mutmaßlichen Räuber am Montag und verständigten die Kollegen des Landeskriminalamts Wien, die ihn festnehmen konnten.

Am Landeskriminalamt wurde der Tatverdächtige einvernommen und zeigte sich umfassend geständig. Am Dienstag wurde er im Laufe des Tages in eine Justizanstalt gebracht.

