Mutmaßlicher Dealer fuhr berauscht und ohne Führerschein durch Wien

Am Dienstagabend führten Wiener Verkehrspolizisten eine Schwerpunktkontrolle in der Nähe der Reichsbrücke in der Donaustadt durch. Dabei stoppten sie einen 29-Jährigen, der den Eindruck erweckte, unter Drogeneinfluss unterwegs zu sein. Damit aber nicht genug: Im Auto fanden die Polizisten einen Rucksack mit 600 Gramm Marihuana und 710 Euro Bargeld.

Der Mann fuhr überdies ohne gültigen Führerschein. Er wurde wegen des Verdachts des Suchtgifthandels festgenommen und später auf freiem Fuß angezeigt.

