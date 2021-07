Mutmaßlicher Dealer festgenommen: Heroin und 3.000 Euro sichergestellt

Ermittlern der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) ist es gelungen, in Wien-Leopoldstadt einen mutmaßlichen Heroinverkäufer auszuforschen. Der 34-jährige Serbe wurde am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt festgenommen. Die Polizisten stellten ungefähr 220 Gramm Heroin sowie 3.000 Euro Bargeld sicher.

Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.