Mutmaßliche Einbrecher schon beim Kauf des Werkzeugs observiert

Wiener Polizisten haben einen mutmaßlichen Einbrecher observiert und auf frischer Tat festgenommen. Der 37-Jährige wurde von der Exekutive beim Kauf von Einbruchswerkzeug beobachtet und von da an nicht mehr aus den Augen gelassen, hieß es am Sonntag, bis er und ein möglicher Komplize in eine Wohnung in Vösendorf einsteigen wollten. Beide sitzen nun in Haft.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) seien bei einer Schwerpunktstreife in Meidling auf den 37-Jährigen aufmerksam geworden. "Die Polizisten folgten dem Mann bis nach Niederösterreich und konnten wahrnehmen, wie er in einem Baumarkt mutmaßliches Einbruchswerkzeug kaufte", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass.

"Zeitintensive Observation"

Es folgte "eine zeitintensive und engagierte Observation", dann seien der 37-Jährige und ein 26-Jähriger im niederösterreichischen Vösendorf "in einer Wohnhaussiedlung auf frischer Tat bei einem Wohnungseinbruch" ertappt worden. Zunächst flüchteten die Männer, sie wurden in Favoriten festgenommen.