Museumsquartier: Das Wohnzimmer der Wiener

In den Sommermonaten empfiehlt Strasser bei der Wahl der Lokalität mit der Sonne mitzuwandern. Zum Frühstück mit Studentenflair ins „MQ Daily“, zum Mittagessen in die "Kantine“. Den Nachmittagskaffee gönnt sich der Wiener dann im klassischen Ambiente des „Cafe Leopold“. Beim Abendessen im „Corbaci“ bestaunt man dann mit halbgeöffneten Mund die wunderschönen Fließen an der Decke. Nach dem Genuss diverser Gaumenfreuden hat man jeden dritten Donnerstag die Möglichkeit an der „Art Night“ teilzunehmen und eine abendlichen Führung durch die Museen zu verfolgen.