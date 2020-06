Museumsquartier: Areal für Stadtkinder

Im Kinderatelier des Leopold Museums lernen junge Besucher "Malen wie die großen Meister". Anlässlich seines 150. Geburtstags steht Gustav Klimt derzeit im Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens. In seinen Landschaften und Porträts versuchte er wie kein anderer Stimmungen einzufangen und tolle Muster zu erfinden. Welche Formen Gustav Klimt besonders mochte, erfährt man noch an zwei Sonntagen. (Am 20.5. und 3.6., von 14 bis 17 Uhr, 3,50 € pro Kind, Anmeldung: 01/ 525 70 1525).