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Wien

25 Jahre MQ: Jubiläum mit Partys und Ausstellungen

Der Höhepunkt ist eine große Open-Air-Party am 2. Juli.
19.06.2026, 16:34

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MuseumsQuartier Wien mit großem rotem MQ-Schild, Platz, Bäumen, Wolkenhimmel und historischer Fassade.

Das Wiener Museumsquartier begeht dieser Tage seinen 25. Geburtstag. Gefeiert wird mit einem speziellen Jubiläumsprogramm, das am 2. Juli mit einem großen Fest im Haupthof des Kultur- und Freizeitareals einen seiner Höhepunkte findet. 

Lesungen, Konzerte und Performances werden ab 18 Uhr bei freiem Eintritt geboten. Auch eine eigene Ausstellung und weitere künstlerische Interventionen zelebrieren den 25er. Die große Open-Air-Party am 2. Juli startet mit Autor Dimitré Dinev, der für seinen Mammutroman „Zeit der Mutigen“ den Österreichischen Buchpreis 2025 erhalten hat und sich für seine Lesung musikalische Unterstützung holen wird. 

Am späteren Abend treten zudem die heimische Sängerin und Multiinstrumentalistin Uche Yara, die derzeit zu den spannendsten Pop-Shootingstars gehört, und Choreografin und Tänzerin Doris Uhlich auf. 

Schwieriger Start

Wer nicht nur feiern, sondern sich  mit der steinigen Entstehungsgeschichte des größten Kulturbauvorhabens der Zweiten Republik beschäftigen will, ist bei der Ausstellung „Vision und Widerstand – Wie das Museumsquartier Wien veränderte“ gut aufgehoben. 

Museumsquartier Wien: Geschäftsführung ausgeschrieben

Ab 30. Juni kann man im MQ Freiraum eintauchen in die erbitterten historischen Konflikte rund um die Neugestaltung der ehemaligen kaiserlichen Hofstallungen. Die Schau ruft  in Erinnerung, dass das heutzutage selbstverständlich zum Stadtbild gehörende Projekt öfter am Rand des Scheiterns stand.

Ausstellung
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