Museumsquartier Wien: Geschäftsführung ausgeschrieben

Das Kulturministerium hat am Wochenende die Geschäftsführung der MuseumsQuartier Errichtungs- und BetriebsGesmbH (kurz: MQ) ausgeschrieben. Denn der Vertrag von Bettina Leidl, Ende 2021 bestellt, läuft Mitte Februar 2027 aus. Die Leitung des Kulturareals wird erneut für die Dauer von fünf Jahren besetzt. Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslaufes und eines Kurzkonzeptes zur Weiterentwicklung des MQ bis spätestens 13. Juli 2026 einzureichen.

Bettina Leidl, vormals unter anderem Geschäftsführerin des Kunsthalle Wien und Direktorin des KunstHausWien, organisiert heuer das 25-Jahr-Jubiläum des Kulturareals, das offiziell im Juli 2001 eröffnet wurde. Über ihre Zukunft will sie sich daher gegenwärtig nicht äußern. Leidl wurde 1962 in Vöcklabruck geboren.