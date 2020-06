Mordprozess: Rätsel um fremde Haare

Auf ihrem Unterarm hatte sie den Titel eines Songs von Edith Piaf tätowiert: "Non, je ne regrette rien" ("Ich bereue nichts"). Das war wohl ihr Lebensmotto. Aber laut Staatsanwalt Leopold Bien hat die 48-jährige Elisabeth W. "bestimmt bitter bereut, dass sie den Angeklagten in ihr Leben gelassen hat". Denn er hält ihn für ihren Mörder.

Der Unterarm der lebenslustigen Frau spielt aber in diesem Kriminalfall noch eine weitere Rolle. Darauf fanden sich, wie Verteidiger Farid Rifaat beim Prozessauftakt am Dienstag im Wiener Landesgericht enthüllte, nämlich mehrere Haare zweier unbekannter Per­sonen. Das lässt darauf schließen, dass Elisabeth W. in der Nacht auf den 15. September 2011 in ihrer Innenstadt-Wohnung noch Besuch bekommen haben könnte. Und zwar, nachdem der Angeklagte seine – zu dem Zeitpunkt noch lebendige, wie er behauptet – Disco-Bekanntschaft verlassen hatte.