Mordfall vor Klärung: 3 Slowaken verhaftet

Roland A., 33, starb im Schilf nahe des Liesingbaches in Wien-Liesing an Dutzenden Messerstichen in die Brust. Jetzt klickten für seine mutmaßlichen Mörder die Handschellen. Verdächtig sind drei Männer im Alter von 22, 26 und 30 Jahren, die in der Slowakei verhaftet wurden und demnächst nach Österreich ausgeliefert werden. Das Trio und das Mordopfer, ein überzeugter Buddhist, sollen einander zufällig kennengelernt haben. "Wir haben mehrere Spuren zusammengeführt", sagt Polizei-Sprecherin Manuela Vockner.



Für die Kriminalisten war es ein kniffliger Fall. Als am 29. Juni zwei Hunde eines Spaziergängers den blutüberströmten Leichnam nahe des Liesingbaches aufstöberten, gab es viele Fragen, aber kaum Antworten. Die Mordwaffe, ein Messer, fehlte. Zeugen gab es keine. Selbst die Identität des Opfers war unklar.



Die Staatsanwaltschaft stimmte der Veröffentlichung eines Fotos zu - die Erfolg zeigte. Die Familie identifizierte Roland A. anhand der Zeitungsberichte und lobte 5000 Euro für Hinweise aus.