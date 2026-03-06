Prozess in Wien: Wie ein Streit um Musik in einem Mord endete

Am Montag beginnt am Wiener Landesgericht ein Mordprozess gegen einen 50-Jährigen. Er soll im Oktober 2025 in Wien-Donaustadt seinen Nachbarn erschossen haben, nachdem der sich über zu laute Musik aus der Wohnung des Angeklagten beschwert hatte.

Nach Eintreffen der Polizei äußerte dieser „immer wieder fremdenfeindliche Aussagen sowie nationalsozialistische Parolen“, wie es in der Anklageschrift heißt, die der APA vorliegt. Der Angeklagte will aus Notwehr gehandelt haben. Dabei wird es auch am Montag bleiben, erklärte seine Verteidigerin Astrid Wagner.

Fremdenfeindliche Äußerungen

In der Vergangenheit soll es immer wieder zu Diskussionen zwischen den beiden Nachbarn gekommen sein, weil der 50-jährige Österreicher bis spät in die Nacht laut Musik gehört haben soll. Im Laufe der Streitigkeiten soll der Angeklagte sich mehrfach fremdenfeindlich geäußert und einmal die Fußmatte des 33-Jährigen angezündet haben.

Brutaler Schlag

Das spätere Opfer war am Abend vom 10. auf den 11. Oktober 2025 mit Freunden unterwegs und fuhr gegen 3.00 Uhr in der Früh vom Schwedenplatz nach Hause. Dort klopfte er dann aufgrund der wiederholt lauten Musik an der Tür des Angeklagten. Dieser öffnete und soll dem Nachbarn laut Anklageschrift „sofort einen derart wuchtigen Faustschlag ins Gesicht“ versetzt haben, „dass dieser zu Boden stürzte und sich dabei eine schollige Zertrümmerung des Nasenbeines“ zuzog.

Als das Opfer wieder aufstand, soll der Angeklagte einen Revolver aus seinem Hosenbund gezogen und auf ihn geschossen haben. Der Oberkörperstreckschuss verletzte die Bauchaorta des Mannes, er verblutete vor der Tür des Angeklagten.