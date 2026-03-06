Ermittlungen gegen Gastronomen Martin Ho eingestellt

Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien hat ihre Ermittlungen gegen den bekannten Gastronomen Martin Ho eingestellt, wie eine Sprecherin auf APA-Anfrage bestätigte. Ermittelt wurde wegen des Verdachts der betrügerischen Krida, also wegen möglicher Gläubigerschädigung durch das Beiseiteschaffen von Geldern.

Nach rund zwei Jahren wurden die Ermittlungen nun eingestellt. Zudem bestätigte die StA Wien, dass sie keine weiteren Ermittlungen gegen Ho oder sein geschäftliches Umfeld führt.