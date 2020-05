Mord in Meidling gibt Ermittlern Rätsel auf

Nach zwei Tagen ohne Lebenszeichen, machte sich eine 39-Jährige am Donnerstag auf den Weg, um nach ihrer Mutter in der Theergasse 3–5 zu sehen. Als sie die Tür öffnete, bot sich ihr ein schreckliches Bild: Die Leiche lag am Boden, in einer Blutlache. Nach Angaben der Polizei könnte die 59 Jahre alte Pensionistin bereits am Dienstag ermordet worden sein. Ein erstes Obduktionsergebnis zeigte, dass das Opfer sonst keine Verletzungen auswies, es also im Vorfeld vermutlich nicht zu einem Kampf gekommen war. „An der Tür gab es keine Einbruchsspuren. Das Opfer hat ihrem Mörder anscheinend selbst geöffnet“, so Polizeisprecherin Michaela Rossmann.