Frau (65) auf Wiener Friedhof erstochen - Tatverdächtig ist eine 14-Jährige

Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten in Penzing ist es am späten Montagnachmittag zu einer Bluttat gekommen. Ein 14-jähriges, amtsbekanntes Mädchen steht im dringenden Tatverdacht, eine 65-jährige Friedhofsbesucherin mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Die Teenagerin wurde kurze Zeit nach der Bluttat in der Nähe des Tatortes in einer betreuten Einrichtung festgenommen. Ihre Hände waren blutverschmiert, die mögliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

"Es ist furchtbar. Die Frau war anscheinend zur falschen Zeit am falschen Ort“, schildert Heini Altbart, der am Friedhof Baumgarten in Penzing mit seiner Familie das gleichnamige Bestattungsunternehmen betreibt. Ein betagter Zeuge hatte Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Friedhof die schreckliche Entdeckung gemacht und eine blutüberströmte Person zwischen den Gräbern am Boden liegend vorgefunden. Tote bei Kastanienbaum Arthur, Anja und Heini Altbart wurden kurz darauf Zeugen der Geschehnisse. Der ältere Mann war in das Bestattungsunternehmen gekommen und hatte schockiert geschildert, dass jemand leblos und stark blutend unter einem Kastanienbaum liege. "Wir haben sofort Rettung und Polizei gerufen“, so die Altbarts. Zusammen mit dem Zeugen und den rasch eingetroffenen Polizeibeamten machten sie sich auf die Suche nach dem Opfer.

Wie Arthur Altbart gegenüber dem KURIER schildert, wurde die Frau rasch gefunden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen gab es für die 65-Jährige keine Rettung mehr. Noch während des Notarzteinsatzes tauchten bereits Polizeibeamte mit einem jungen Mädchen am Tatort auf. Es handelte sich um die dringend Tatverdächtige. Die 14-Jährige dürfte bereits polizeibekannt sein. Untergebracht ist sie in einer Kriseneinrichtung in der Nähe des Friedhofs. Dort war die Teenagerin am Montag auch wegen ihres Verhaltens und markanter Spuren aufgefallen. "Die junge Frau hatte extrem viel Blut an den Händen“, erinnern sich die Zeugen. Tatwaffe sichergestellt Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger befindet sich die 14-Jährige in Polizeigewahrsam, sie wurde vorläufig festgenommen. Als Tatwaffe wurde bei dem Mädchen ein aufklappbares, blutiges Rasiermesser sowie Tatkleidung sichergestellt. Der Körper des Opfers wies zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen im Halsbereich auf. "Der Friedhof ist abgesperrt und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich“, erklärte Haßlinger. Tatort- und Mordermittler des Landeskriminalamtes waren am Abend mit der Spurensicherung und den Erhebungen vor Ort beschäftigt.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Möglich erscheint, dass ein Raubüberfall auf die 65-Jährige eskaliert ist. Nähere Aufschlüsse erwarten sich die Ermittler durch die Einvernahmen.