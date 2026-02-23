NS-Geschichte: Jugendliche Peer Guides für Grätzelführungen gesucht

Im eigenen Grätzel kennt man jedes Haustor und jede Straßenecke. Man kennt die Gesichter und den einen oder anderen Nachbarn. Doch wer hat früher hier gelebt – und welche Geschichten verbergen sich hinter den vertrauten Häuserfassaden?

Diese Frage steht im Zentrum des außerschulischen Bildungsprojekts „In meinem Block“ des Gedenkdienst-Vereins. Schwerpunkt sind die Geschichten von Kindern, Jugendlichen und Familien aus Rudolfsheim-Fünfhaus während der Zeit des Nationalsozialismus.

Dafür werden derzeit Jugendliche von 14 bis 18 Jahren gesucht, die Geschichte vor ihrer eigenen Haustür einmal anders kennenlernen – und diese dann auch anderen näherbringen wollen. Gemeinsam soll so erforscht und vermittelt werden, wie Ausgrenzung, Verfolgung und Anpassung damals den Alltag junger Menschen prägte.