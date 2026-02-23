Steirerin erstochen: "Ja, ich habe die Tat begangen"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein 65-Jähriger ist am Montag in Leoben wegen der Tötung seiner Ehefrau im August des Vorjahres vor Gericht gestanden. Er hatte während eines psychotischen Anfalls infolge seiner paranoiden Schizophrenie mehrfach mit einem Messer auf die 61-Jährige eingestochen. Nicht zurechnungsfähig Laut dem Gutachter war er zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig. Die Frau starb. Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.

Schon seit Jahren befand sich der Mann wegen seiner Krankheit in Behandlung - "mal ging es ihm gut, mal weniger gut", meinte der Gutachter. Die Medikamente habe er auch nicht immer genommen. Im August des Vorjahres erlitt er offenbar eine akute Psychose und hatte den Verdacht, dass seine Frau ihn betrügt, ihm die Pension wegnehmen und ihn vergiften will. Dieses für ihn und in seinem geistigen Zustand realistische Bedrohungsszenario dürfte zum sogenannten Over-Kill geführt haben. "Ja, ich habe die Tat begangen" Der Gerichtsmediziner schilderte, dass die Frau sowohl Messerstiche von vorne wie auch von hinten erlitten hatte. Mehrere lebenswichtige Organe wurden dabei verletzt. Sie starb in der Folge dieser Blutungen. Ihr Ehemann, der in Handschellen von den Justizwachebeamten in den Saal geführt worden war, gestand gleich zu Beginn: "Ja, ich habe die Tat begangen." An den genauen Hergang konnte er sich am Montag aber nicht mehr erinnern.