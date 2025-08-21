Frau (61) in Leoben tot aufgefunden: Verdächtiger festgenommen

Am Donnerstag wurde eine 61-Jährige im oststeirischen Leoben tot aufgefunden. Laut Landespolizeidirektion Steiermark soll es sich um eine Gewalttat in einem Einfamilienhaus handeln.

Nachdem die 61-jährige Frau nicht bei der Arbeit erschienen war, erstatteten die Mitarbeiter Anzeige. Als die Einsatzkräfte bei ihrem Wohnort eintrafen, konnte die Frau nur noch leblos aufgefunden werden.

Ein Verdächtiger wurde beim Tatort festgenommen. Laut Medienberichten soll es sich beim mutmaßlichen Täter um den Partner der Frau handeln. Außerdem soll ein blutverschmiertes Messer sichergestellt worden sein. Beides bestätigte die Polizei vorerst aber auf APA-Anfrage noch nicht.