Schubhäftling (26) flüchtete aus Spital: Die Suche läuft

Im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung gelang es einem 26-jährigen Schubhäftling aus einem Krankenhaus zu flüchten. Die Fahndung nach dem Mann läuft.

Gegen 18 Uhr wurde der 26-Jährige am Freitagabend für eine ärztliche Untersuchung ins LKH Hochsteiermark gebracht. Der Mann aus Somalia hatte zuvor angegeben, schwere gesundheitliche Beschwerden im Bauchbereich zu haben.

Eine detailliertere Untersuchung verweigerte er unter der Angabe, dringend eine Toilette aufsuchen zu müssen. Den Gang zur Toilette nutzte der 26-Jährige, um sich von den bewachenden Beamten loszureißen und durch eine offene Tür zu flüchten.

Bahnstrecke gesperrt

Dabei gelangte er ins Freie und lief über die nahegelegenen Bahngleise in Richtung Bahnhof Leoben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen mit mehreren Polizeistreifen und einer Drohne verlief bislang negativ.

Die Südbahnstrecke musste für die Dauer von Fahndungsmaßnahmen etwa eine halbe Stunde lang gesperrt werden. Die Fahndung nach dem Mann dauert weiterhin an.