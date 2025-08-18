Nach Feuer in Mittelschule: Ermittler untersuchen Ursache

Kurz nach 05.15 Uhr wurden Einsatzkräfte am Sonntagmorgen über einen Brand in der Mittelschule Premstätten alarmiert. Ausgelöst wurde der Alarm durch die in der Schule installierte Brandmeldeanlage .

Vor Ort stellten Einsatzkräfte rasch fest, dass tatsächlich Räumlichkeiten der Schule in Brand geraten waren. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehren Unterpremstätten und Zettling konnten bereits kurz nach 06.15 Uhr „Brand aus“ melden und durch den raschen Löscheinsatz wohl einen noch größeren Schaden verhindern. Der Sachschaden ist enorm und dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund des Schadensausmaßes haben Brandermittler der Polizei rasch die Ermittlungen aufgenommen. Dabei stellten Brandermittler des Landeskriminalamts gemeinsam mit Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung am Montag mehrere Hinweise auf Brandstellen im ersten Stock des Gebäudes sicher.

Spuren gesichert

Auch Tatortbeamte führten eine umfassende Spurensicherung durch und sicherten mehrere Spuren. Diese werde nun kriminaltechnisch ausgewertet. Bis wann mit einem Untersuchungsergebnis gerechnet werden kann, steht aktuell nicht fest.

In der Schule befindet sich aktuell eine Baustelle. Allerdings kann auch ein Fremdverschulden in Form einer Brandstiftung bislang nicht ausgeschlossen werden. Weitere Informationen und Details können daher bis auf weiteres aus kriminaltaktischen Gründen nicht veröffentlicht werden.