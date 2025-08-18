Treibstofftank geplatzt: Massenunfall mit 33 Autos in der Steiermark
Der Treibstofftank eines Sattelschleppers platzte: Durch den austretenden Diesel kamen nachkommende Fahrzeuge ins Schleudern. Eine Massenkarambolage war die Folge.
Zusammenfassung
- Massenkarambolage mit 33 Fahrzeugen auf der A2 bei Laßnitzhöhe nach Wien.
- 28 Personen wurden leicht, eine 18-Jährige schwer verletzt.
- Ursache war ein geplatzter Treibstofftank eines Schwerfahrzeugs, wodurch Diesel auslief und die Autobahn mehrere Stunden gesperrt werden musste.
Bei einer Massenkarambolage auf der Südautobahn A2 bei Laßnitzhöhe nach Wien sind am Sonntag 28 Personen leicht und eine 18-Jährige schwer verletzt worden.
Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.
Aus bisher unbekannter Ursache platzte der Treibstofftank eines Schwerfahrzeuges und der darin befindliche Dieselkraftstoff floss laut Polizei über mehrere Fahrspuren. Mehrere nachkommende Pkw gerieten ins Schleudern und es kam zu einer Kollision mit insgesamt 33 beteiligten Fahrzeugen. Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.
Nach kurzer Zeit bildete sich ein kilometerlanger Stau, der sich erst in der Nacht auf Montag auflöste.
