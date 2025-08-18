Steirer nach Badeunfall vermisst: Suchaktion am Wörthersee fortgesetzt

Die Suche nach jenem 38-jährigen Mann aus der Steiermark, der in der Nacht auf Sonntag von einem Floß im Wörthersee fiel und seitdem vermisst wird, wird am Montag fortgesetzt.

Die Entscheidung wurde von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft gemeinsam mit den Einsatzorganisationen getroffen, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage.

45 Taucher im Einsatz

Zu dem Vorfall war es am Samstag gegen 21.30 Uhr gekommen. Mehrere Personen waren auf dem Floß mit Elektroantrieb, das mehrere 100 Meter vor Maria Wörth im See lag, als der 38-Jährige ins Wasser stürzte. Versuche, ihm mit einem Rettungsring zu helfen, schlugen fehl, der Mann ging unter.

45 Taucher suchten noch in der Nacht nach dem Mann, dutzende Einsatzkräfte setzten die Suche am Sonntag fort, bis sie gegen Mittag abgebrochen wurde.