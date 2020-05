Mord an Autohändler: 18 Jahre Haft

Der angeklagte Mord passe so gar nicht in die Biografie seines Mandanten, erklärte Verteidiger Rudolf Mayer gestern den Geschworenen am Wiener Straflandesgericht: „Das ist ein Widerspruch zu seinem sonstigen Leben.“

Zika M., 38, geboren in Österreich, aufgewachsen in Serbien, zweifacher Familienvater, seit elf Jahren Hausmeister in einem Wiener Spital, sei „freundlich“, sagte ein Ex-Nachbar aus. 47 Arbeitskollegen beschieden seinem Anwalt schriftlich, dass M. immer „nett und hilfsbereit“ sei. „Das ist schwer nachvollziehbar. Sie sind unbescholten“, befand der Richter.

Doch M. handelte am 2. Juli des Vorjahres ohne jeden Skrupel: Seine Spielsucht hatte ihn in die Arme von Milos Neda getrieben. Der 55-Jährige war nicht nur Autohändler, sondern auch ein Kredithai. 21.000 Euro hatte er M. geborgt, verzinst mit anfangs 15 Prozent und später mit zehn. M. konnte nicht einmal die Zinsen bedienen. Der 2. Juli hätte der Zahltag sein sollen, doch M. beglich die offene Rechnung auf seine Art: Mit einem Hammer schlug er dem Mann in seiner Wohnung mehrmals auf den Hinterkopf. Neda starb, so ein Gutachter, an einem Schädel-Hirn-Trauma.