Mord an russischem Überläufer in Spanien über Wien finanziert

Dies erklärte das Wall Street Journal (WSJ) Ende vergangener Woche in einem größeren Beitrag über Geheimdienstaktivitäten in Österreich.

Die Auftragsmörder eines übergelaufenen russischen Militärpiloten in Spanien sollen mithilfe von in Wien stationierten Russen bezahlt worden sein.

"Russische Agenten mit Sitz in Wien würden verdächtigt, bei der Rekrutierung und Finanzierung von russischen Operationen zur Beobachtung von westlichen Waffenlieferungen nach Kiew in Polen oder bei der Ermordung eines zur Ukraine übergelaufenen und in Spanien lebenden Militärhubschrauberpiloten aus Russland zu helfen, sagen westliche Nachrichtendienstler", schrieb die Zeitung.

Bezahlung als Diplomatenpost getarnt

Nach Österreich kämen diese Mittel über den Umweg von Nachbarstaaten Russlands wie Litauen, in Folge würden sie von in Wien stationierten Diplomaten in ganz Europa verteilt, oftmals auch in Diplomatenpost, die nicht von der Polizei geöffnet werden könne, erläuterte das WSJ.

Das Medium verwies in diesem Zusammenhang auf Forderungen etwa Tschechiens, russische Diplomaten in der EU nur jene Staaten bereisen zu lassen, in denen sie auch formal akkreditiert sind.