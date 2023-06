Mofa-Lenkerin starb in Wien-Floridsdorf bei Kollisiom mit Pkw

Eine 54-jährige Mofa-Lenkerin ist in der Nacht auf Montag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst war die Frau mit einer 50-jährigen Mitfahrerin gegen 23.30 Uhr in der Kugelfanggasse in Richtung Strandgasse unterwegs und wollte bei der Kreuzung mit der Josef-Melichar-Gasse links abbiegen. Dabei kollidierte die 54-Jährige mit dem Pkw einer 37-jährigen Autofahrerin, stürzte und geriet unter den Wagen.