Auf Mitbewohner eingestochen: 23-Jähriger festgenommen

Nach einem Streit in Wien-Favoriten am Sonntag in den Mittagsstunden hat die Polizei einen 23-Jährigen festgenommen. Der Mann soll auf seinen Mitbewohner in einer Wohnung in der Neilreichgasse mit einem Küchenmesser eingestochen haben.

Das Opfer erlitt oberflächliche Schnitt- und Stichwunden und wurde nach einer Spitalsbehandlung bereits aus dem Krankenhaus entlassen, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.