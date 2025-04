42-Jähriger drohte in Wien-Favoriten Passanten mit Messer: Festnahme

Ein 42-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Favoriten Passanten mit einem Messer bedroht. Er konnte von Beamten der Polizeidiensthundeeinheit in der Hasengasse angehalten werden.

Weil er sich dabei aufbrausend und aggressiv verhielt, wurde der gebürtige Türke wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Das gab die Landespolizeidirektion am Sonntag in einer Aussendung bekannt. Im Zuge der Festnahme wurden zwei Beamte leicht verletzt.