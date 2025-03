Messerstecherei vor Mittelschule in Favoriten: 15-Jähriger verletzt

Gegen Donnerstagmittag kam es zu einem Eklat vor einer Mittelschule in Wien-Favoriten .

Zwei Jugendliche, ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger, sollen in Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich, der 15-Jährige erlitt einen Messerstich in den Oberschenkel.

Keine Lebensgefahr

Während der 16-Jährige im Anschluss an den Vorfall flüchtete, wurde der verletzte Schüler in das Schulgebäude gebracht.

Dort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Jugendliche von der Wiener Berufsrettung in ein Spital eingeliefert. Für ihn bestehe keine Lebensgefahr, wie es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Wien heißt.