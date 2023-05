Mitarbeiter mit Messer bedroht: Trafikraub in Wiener City

Ein noch flüchtiger Mann kam am Dienstagnachmittag in eine Trafik in der Wiener Innenstadt unter dem Vorwand Zigaretten kaufen zu wollen. Dann soll der Unbekannte jedoch ein Messer gezogen, den Angestellten bedroht und Bargeld gefordert haben.

Der Trafikmitarbeiter kam der Forderung nach, woraufhin der Räuber mit der Beute flüchtete. Eine Sofortfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht-Newsletter