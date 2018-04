Mit Tätowierung gegen Reanimation

Sollte der Wiener Ernst Frey eines Tages „irgendwo tot herumliegen“, wie er das ausdrückt, dann will er keinesfalls wiederbelebt werden. Herzmassage, Beatmung oder sonstige Maßnahmen hat er sich schon jetzt auf ungewöhnliche Weise verbeten. Man braucht nur sein Hemd aufknöpfen und lesen, was da steht. Auf seine Brust hat sich der 70-Jährige in Blockbuchstaben tätowieren lassen: KEINE REANIMATION.

Nur: Ist das auch verbindlich? Kann Ernst Frey damit verhindern, dass Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden? Darum kämpft der pensionierte Lehrer mit einer eigenen Homepage im Internet (keinereanimation.at).

Ernst Frey unterrichtete an einer Berufsschule Politische Bildung und gibt auch jetzt noch sein Wissen im Netzwerk webschool.at weiter. In Diskussionen mit Schülern kam er dem ethischen Bereich und dem Sterben näher. Wenn es einmal so weit ist, möchte er keine Verlängerung. „Man weiß ja nicht, welche Schäden dann schon eingetreten sind“, sagt der 70-Jährige im Gespräch mit dem KURIER: „Ich möchte nicht dann den Rest des Lebens als sabbernder Idiot verbringen. Und ich will nicht, dass meine Frau gezwungen ist, sich das anzuschauen. Ich habe ein Recht auf meinen eigenen Tod, und ich habe eine Verantwortung gegenüber meiner Frau für ihr eigenes weiteres Leben.“