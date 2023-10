Feuerwehr rettete Reh am Wienerberg mit schwerem Gerät

Ein verirrtes Reh steckte am Montagnachmittag in einem Geländer der Fußgängerbrücke über der A23 am Wienerberg fest. Passanten bemerken das Tier und alarmierten die Berufsfeuerwehr. Das Reh steckte zur Hälfte in dem Geländer zwischen den Stäben fest. Die alarmierten Feuerwehrleute rückten mit einem hydraulischen Spreizer an, um die Stäbe des Geländers

auseinander zu biegen.