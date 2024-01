Mit Rodel auf Skipiste geraten: Wienerin am Semmering verletzt

Bei einer irrtümlichen Abfahrt über die Skipiste am Semmering in Niederösterreich ist am Donnerstagabend eine 26-jährige Rodlerin verletzt worden. Die Wienerin war Polizeiangaben vom Freitag zufolge in ein angrenzendes Waldstück gestürzt, wo sie in bewusstlosem Zustand aufgefunden wurde.

Die Freizeitsportlerin aus dem Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus hatte sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf die Abfahrt begeben.