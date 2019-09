Mit Messer bedrohter Ladendetektiv feuerte Schreckschusspistole ab

Ein Ladendetektiv einer Supermarktfiliale in Wien-Brigittenau gab am späten Samstagnachmittag einen Schuss aus einer Schreckschusspistole ab. Laut eigenen Angaben wurde er zuvor mit einem Messer bedroht, als er versuchte einen Ladendieb anzuhalten.

Durch den Schuss in die Luft konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei in dem Geschäft in der Dietmayergasse angehalten werden. Bei dem Beschuldigten, einem 25-jährigen slowakischen Staatsangehörigen, wurden mehrere mitgeführte Messer und gestohlene Lebensmittel sichergestellt. Er wurde angezeigt und vorläufig festgenommen.